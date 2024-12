AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nous avons évolué sur ce semestre dans un environnement économique défavorable pour la consommation des ménages, phénomène qui a été de plus amplifié sur notre marché par la crise immobilière dans le neuf", a concédé Guillaume Lachenal, président-directeur général et fondateur de Miliboo.

Miliboo : baisse de l'activité au premier semestre et perspectives prudentes

