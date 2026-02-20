 Aller au contenu principal
Miliboo anticipe une accélération de sa croissance au second semestre
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 10:07

La marque digitale d'ameublement a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 6,6%, à 20,3 millions d'euros, au premier semestre de son exercice 2025-2026.

Sur la période du 1er mai au 31 octobre 2025, l'activité en France (83% du chiffre d'affaires) progresse de 6,5%, à 16,8 MEUR. L'Ebitda est à l'équilibre, la marge brute ressortant en légère progression à 60,6% (contre 60,5% lors du premier semestre 2024-2025).

"Nous visons une accélération de notre croissance au second semestre avec une amélioration de notre rentabilité", a déclaré Guillaume Lachenal, Président-Directeur général de Miliboo, cité dans un communiqué.

MILIBOO
1,8600 EUR Euronext Paris +1,64%
