MIGROS France s’associe à FREY pour la transformation de son site Vitam en un projet mixte et durable pour le territoire du Genevois

MIGROS France annonce s’être associé à FREY, 1er opérateur français spécialisé dans le renouvellement urbain et commercial des entrées de ville, pour écrire l’avenir du « Nouveau Vitam ». Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie de MIGROS France en faveur de la transformation et de la pérennisation de ce site emblématique de la région du Genevois. Objectif : mobiliser l’expertise et les ressources du Groupe FREY pour la transformation d’une friche au bénéfice d’un nouveau projet mixte et durable.