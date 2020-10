Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Migrants-Au moins onze morts dans un naufrage au large de la Tunisie Reuters • 12/10/2020 à 00:13









TUNIS, 11 octobre (Reuters) - Au moins onze migrants ont péri dans le naufrage de leur embarcation dimanche au large de la Tunisie, a annoncé un représentant des services de sécurité tunisiens. Les gardes-côtes ont retrouvé les corps de huit femmes et de trois enfants. Au moins trente personnes avaient embarquées sur le bateau à destination de l'Italie, ajoute-t-on de même source. L'an dernier, près de 90 migrants africains se sont noyés lorsque leur bateau a chaviré alors qu'ils essayaient de rejoindre l'Europe, un des pires naufrages ayant eu lieu dans les eaux tunisiennes. (Tarek Amara; version française Camille Raynaud)

