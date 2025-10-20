 Aller au contenu principal
MidOcean et Lumyna lancent un fonds high yield à duration courte
information fournie par Agefi Asset Management  20/10/2025 à 08:00

MidOcean Credit Partners, gestionnaire américain spécialisé dans le crédit, et Lumyna Investments, l’une des boutiques de Generali Investments, ont lancé Lumyna – MidOcean Absolute Return Credit (MARC), un fonds Ucits domicilié au Luxembourg qui vise à offrir des rendements absolus dans le segment du crédit high yield à duration courte.

La stratégie associe l’expérience de MidOcean dans la recherche et la gestion crédit et les compétences de Lumyna dans la structuration et la distribution de fonds alternatifs. Le fonds adopte une gestion active long/short, avec une duration nette comprise entre 0 et 1,5 an et une liquidité quotidienne. Le portefeuille se concentre sur les obligations américaines à haut rendement et à court terme, complétées par des opportunités de valeur relative et des couvertures tactiques.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

