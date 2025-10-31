Midland States glisse après que les provisions pour créances douteuses ont entraîné une perte de chiffre d'affaires au troisième trimestre

31 octobre - ** Les actions du banque communautaire Midland States Bancorp MSBI.O ont chuté de 9,1% à 14,57 dollars

** Jeudi en fin de journée, MSBI a déclaré un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes pour le deuxième trimestre consécutif que les provisions pour créances douteuses ont pesé

** La provision pour pertes de crédit était de 20,5 millions de dollars au troisième trimestre, bien au-dessus des estimations de 8,3 millions de dollars, en raison d'une augmentation des hypothèses de perte en cas de défaut sur le portefeuille de financement d'équipement

** La banque a également cessé la production de financement d'équipement à compter du 30 septembre

** Nous sommes encouragés par la décision du management de cesser la production de financement d'équipement, ce qui devrait permettre de réduire les coûts de crédit à l'avenir. Nous prévoyons que les actions vont sous-performer demain compte tenu de l'absence de BPA due au crédit" - brokerage Piper Sandler

** Les cinq maisons de courtage qui couvrent l'action "conservent"; PT médian 20,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action MSBI a baissé de 40% depuis le début de l'année