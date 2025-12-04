Midland States Bancorp se dirige vers la meilleure semaine de son histoire alors que les perspectives de crédit sont appelées à s'améliorer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de la banque communautaire Midland States Bancorp MSBI.O sont en passe de connaître leur meilleure semaine, si les gains se maintiennent ** L'action a bondi de plus de 23% depuis le début de la semaine après que MSBI ait annoncé la vente de son portefeuille de financement d'équipement ** Les analystes estiment que la transaction améliore les perspectives de crédit de MSBI et est susceptible d'améliorer la valeur de la franchise de la banque plus tôt que prévu, en raison d'une meilleure visibilité sur une amélioration plus constante de la qualité du crédit ** Les pertes élevées dans l'activité de financement d'équipement ont été une préoccupation majeure pour les investisseurs et ont pesé sur l'action de MSBI ** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent le titre le considèrent comme "hold"; le PT médian est de $18 - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, MSBI a baissé de 23% depuis le début de l'année