 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 028,42
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Midland States Bancorp se dirige vers la meilleure semaine de son histoire alors que les perspectives de crédit sont appelées à s'améliorer
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 21:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 décembre - ** Les actions de la banque communautaire Midland States Bancorp MSBI.O sont en passe de connaître leur meilleure semaine, si les gains se maintiennent ** L'action a bondi de plus de 23% depuis le début de la semaine après que MSBI ait annoncé la vente de son portefeuille de financement d'équipement ** Les analystes estiment que la transaction améliore les perspectives de crédit de MSBI et est susceptible d'améliorer la valeur de la franchise de la banque plus tôt que prévu, en raison d'une meilleure visibilité sur une amélioration plus constante de la qualité du crédit ** Les pertes élevées dans l'activité de financement d'équipement ont été une préoccupation majeure pour les investisseurs et ont pesé sur l'action de MSBI ** Les cinq sociétés de courtage qui couvrent le titre le considèrent comme "hold"; le PT médian est de $18 - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, MSBI a baissé de 23% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MIDLAND STS BANC
20,0100 USD NASDAQ +6,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank