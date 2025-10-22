 Aller au contenu principal
CAC 40
8 218,58
-0,49%
Middlefield Banc saute sur l'accord de rachat de 299 millions de dollars avec Farmers National
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du banque communautaire Middlefield Banc MBCN.O ont bondi de 17 % à 33,54 $ avant le marché

** Le grand rival Farmers National FMNB.O achètera MBCN dans le cadre d'une transaction en actions de 299 millions de dollars, ont annoncé les banques mercredi

** Les actionnaires de MBCN recevront 2,6 actions de FMNB pour chaque action détenue, ce qui représente une valeur de 36,17 dollars par action pour Middlefield

** L'opération représente une prime de 26,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Nous connaissons bien Middlefield et ses marchés, et ce partenariat non seulement renforce notre présence dans le nord-est de l'Ohio, mais élargit considérablement notre empreinte sur les marchés du centre et de l'ouest de l'Ohio" - Kevin Helmick, CEO de Farmers

** A la dernière clôture, MBCN a augmenté de 2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FARMERS NATL BAN
13,2400 USD NASDAQ -4,95%
MIDDLEFIELD BANC
32,6100 USD NASDAQ +13,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

