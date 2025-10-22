Middlefield Banc saute sur l'accord de rachat de 299 millions de dollars avec Farmers National

22 octobre - ** Les actions du banque communautaire Middlefield Banc MBCN.O ont bondi de 17 % à 33,54 $ avant le marché

** Le grand rival Farmers National FMNB.O achètera MBCN dans le cadre d'une transaction en actions de 299 millions de dollars, ont annoncé les banques mercredi

** Les actionnaires de MBCN recevront 2,6 actions de FMNB pour chaque action détenue, ce qui représente une valeur de 36,17 dollars par action pour Middlefield

** L'opération représente une prime de 26,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Nous connaissons bien Middlefield et ses marchés, et ce partenariat non seulement renforce notre présence dans le nord-est de l'Ohio, mais élargit considérablement notre empreinte sur les marchés du centre et de l'ouest de l'Ohio" - Kevin Helmick, CEO de Farmers

** A la dernière clôture, MBCN a augmenté de 2 % depuis le début de l'année