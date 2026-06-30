Mid Penn Bancorp en hausse après que Raymond James a lancé sa couverture avec une recommandation « surperformance »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action de l'établissement bancaire Mid Penn Bancorp MPB.O progresse de 1,23% à 34,66 dollars après que Raymond James a lancé sa couverture avec une recommandation « surperformance »

** La société de courtage estime que la banque est bien placée pour améliorer sa rentabilité grâce à une croissance organique plus forte de ses prêts, soutenue par une plateforme élargie et l'arrivée de banquiers expérimentés sur le marché de Philadelphie

** Il ajoute que la croissance des bénéfices devrait également être soutenue par l’augmentation de la marge d’intérêt nette de base, l’optimisation de la gestion de patrimoine et la maîtrise des dépenses

** Il fixe un objectif de cours de 38 $, soit un potentiel de hausse de 10,9% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Deux analystes sur deux attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat »; leur objectif de cours médian est de 35,5 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 11,9% depuis le début de l'année