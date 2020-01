MICROWAVE VISION : Calendrier de communication financière 2020

Paris, le 16 janvier 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE

MICROWAVE VISION GROUP annonce son calendrier prévisionnel de communication financière pour l'année 2020.

Chiffre d'affaires annuel Mardi 18 février 2020 après bourse Résultats annuels Mardi 21 avril 2020 après bourse

Réunion SFAF Mercredi 22 avril 2020 à 08h30 Chiffre d'affaires du 1er trimestre Mardi 19 mai 2020 après bourse Assemblée Générale Jeudi 18 Juin à 16h00 Résultats semestriels Mardi 22 septembre 2020 avant bourse Chiffre d'affaires du 3ème trimestre Mardi 17 novembre 2020 après bourse

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 74,6 M€ en 2018. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com

