MIcrowave:"Des achats qui viennent ponctuellement peser sur les marges"

Publication des résultats 2019

Après la publication de son CA 2019 de 87,3 M€ (+17,0%, +12,8% à tcc) et du CP d'information sur le Covid-19, MVG communique sur des résultats un peu en-dessous de nos attentes avec un ROC de 6,9 M€ (vs 7,9 M€e) et un RN de 4,6 M€ (vs 5,3 M€ attendus). Le décalage avec nos attentes provient de la baisse ponctuelle du taux de marge brute sur le S2 liée au mix produits défavorable et à la montée en puissance du contrat de grande envergure signé en février 2019. Le groupe confirme qu'aucune commande n'a été annulée depuis le début de l'exercice malgré la crise et qu'il est confiant dans sa trajectoire de croissance vertueuse. Positionné sur des marchés de la 5G et de la Défense en forte croissance, disposant d'une offre muti-capteurs à forte valeur ajoutée et d'une trésorerie nette de 17,9 M€, nous sommes confiants dans la capacité du groupe de continuer à afficher un profil résilient durant la crise.

Recommandation

Compte tenu de la mise à jour de nos estimations et de nos modèles, notre objectif de cours ressort à 23,50 € (vs sous-revue) et nous sommes à l'Achat (vs sous-revue).