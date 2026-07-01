Microsoft va supprimer moins de 2,5 % de ses effectifs lors de sa dernière vague de licenciements, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du commentaire de Microsoft au point 2)

Microsoft MSFT.O prévoit de supprimer moins de 2,5 % de ses effectifs lors de la dernière vague de licenciements qui pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, a rapporté mardi Business Insider, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Les entreprises américaines ont continué à réduire leurs effectifs ces derniers mois, avec une nouvelle vague de licenciements dans les secteurs de la technologie, des médias et de la finance, les entreprises cherchant à réduire leurs coûts tout en investissant massivement dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

Voici quelques détails:

* Ces licenciements toucheront des milliers de postes, notamment dans les ventes et le conseil, ainsi que des emplois au sein de la division jeux vidéo Xbox, selon l’article de Business Insider.

* Microsoft n’a pas souhaité commenter cette information.

* Microsoft comptait environ 228 000 salariés à temps plein au 30 juin 2025, selon un document déposé l’année dernière auprès de la SEC.

* Xbox, qui a augmenté les prix de ses consoles de jeux dans le monde entier, invoquant une crise mondiale des composants qui s’aggrave, prévoit d’importants licenciements ainsi que des réductions significatives des budgets marketing et autres, a rapporté Bloomberg News au début du mois.

* Le fabricant de Windows étudie également différentes options pour sa division Xbox, notamment une éventuelle scission ou une restructuration en filiale à 100 %, comme l’a rapporté The Information au début du mois de juin.

* En juillet 2025, l’entreprise a annoncé qu’elle allait licencier près de 4 % de ses effectifs, dans le cadre de l’une de ses plus importantes vagues de licenciements de ces dernières années.

* Dans le secteur technologique, Meta META.O a annoncé cette année son intention de réduire ses effectifs de 10 %, tandis qu’Amazon AMZN.O a dévoilé son projet de supprimer environ 16 000 emplois à l’échelle mondiale.