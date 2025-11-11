Microsoft va investir plus de 10 milliards de dollars dans l'IA au Portugal
information fournie par Zonebourse 11/11/2025 à 14:10
Le géant américain des logiciels, présent au Portugal depuis 35 ans, explique qu'il compte déployer quelque 12 600 processeurs GPU Nvidia de dernière génération sur son site de Sines, avec l'intention d'établir une 'nouvelle référence' dans les installations numériques en Europe.
Il s'agit de l'un des plus importants investissements en matière d'IA réalisés sur le Vieux Continent, précise le groupe de Redmond (Washington) dans un communiqué.
Le projet - qui doit permettre de soutenir les charges de travail avancées en IA de plusieurs secteurs d'activité - s'inscrit dans le cadre des engagements numériques européens de Microsoft, qui prévoit de doubler la capacité des centres de données dans 16 pays d'ici 2027.
Cet investissement qualifié d''historique' a été officialisé à l'occasion du déplacement de Brad Smith, le vice-président de Microsoft, au Web Summit, qui se tient cette année à Lisbonne.
Valeurs associées
|506,0000 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié mardi de "complot" l'explosion la veille d'une voiture au cœur de la capitale, qui a fait au moins huit morts. Jusqu'à présent, la police n'a évoqué aucune cause pour expliquer la déflagration qui s'est produite ... Lire la suite
-
L'explosion d'une voiture lundi au cœur de New Delhi a fait au moins huit morts et 19 blessés, ont annoncé les autorités de la capitale indienne. La police n'a pas donné de détails sur la cause de la déflagration mais a indiqué que des agences de lutte contre le ... Lire la suite
-
"Ne vous haïssez pas les uns les autres", a lancé mardi le père de Hadar Goldin à une foule d'Israéliens venue rendre un dernier hommage au jeune officier dont la dépouille avait été retenue pendant plus d'une décennie à Gaza. Des centaines d'Israéliens se sont ... Lire la suite
-
Douze personnes ont été tuées mardi et 27 blessées devant un tribunal d'Islamabad dans un attentat-suicide revendiqué par les talibans pakistanais, dans une période de fortes tensions régionales avec l'Afghanistan. "A 12H39 (07H39 GMT) un attentat-suicide s'est ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer