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Microsoft va investir 18 milliards de dollars en Australie pour promouvoir l'IA
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 02:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft a déclaré jeudi qu'elle investirait 25 milliards de dollars australiens (17,9 milliards de dollars) en Australie d'ici la fin de 2029 afin de renforcer les capacités d'intelligence artificielle dans le pays.

(1 dollar = 1,3966 dollar australien)

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