Microsoft va investir 1,7 md USD dans l'IA et le cloud en Indonésie

( AFP / PAU BARRENA )

Le PDG de Microsoft Satya Nadella a annoncé mardi un investissement de 1,7 milliard de dollars en Indonésie dans l'intelligence artificielle et le cloud computing pour aider à développer l'infrastructure d'IA de l'archipel, après avoir rencontré le président indonésien.

L'Indonésie est la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, avec une population d'environ 280 millions d'habitants répartis sur son vaste archipel et il existe une demande croissante de centres de données et de technologies d'IA dans la région.

Satya Nadella s'est entretenu avec le président Joko Widodo, plus connu sous le nom de Jokowi, au palais présidentiel de Jakarta avant de prononcer un discours sur l'IA dans la capitale indonésienne. "Ce que je suis vraiment ravi d'annoncer aujourd'hui, c'est un investissement dans les centres de données, soit 1,7 milliard de dollars pour apporter la dernière et la meilleure infrastructure d'IA en Indonésie", a déclaré Nadella, ajoutant que des centres de données seraient bientôt construits en Indonésie.

"Notre mission est en fin de compte de donner à chaque personne et à chaque organisation en Indonésie les moyens de tirer parti de cette prochaine grande vague d'IA", a déclaré Nadella.

Il a ajouté que le géant de la technologie fournirait une formation en IA à des centaines de milliers d’Indonésiens.

"Je suis très heureux d'annoncer que chez Microsoft, nous allons former 2,5 millions de personnes d'ici 2025 dans la région de l'ASEAN. En fait, 840.000 ici rien qu'en Indonésie", a-t-il déclaré.

Plus tôt, Nadella avait déclaré à Jokowi que le géant de la technologie "investirait de manière significative" dans l'infrastructure d'IA et le nouveau cloud au cours des quatre prochaines années, selon le ministre de la Communication et de l'Informatique, Budi Arie Setiadi.

Le patron de Microsoft l'a qualifié de "plus grand investissement" au cours des 29 années d'histoire de son activité dans le pays, a précisé Budi.

Microsoft a été salué par les investisseurs depuis qu'il a activement poussé au déploiement de l'IA générative, à commencer par son partenariat de 13 milliards de dollars avec OpenAI, le créateur de ChatGPT, en 2023.

Nadella a indiqué que les ventes entre janvier et mars ont augmenté de 17% par rapport à l'année précédente pour atteindre 61,9 milliards de dollars, avec un bénéfice net en hausse de 20% à 21,9 milliards de dollars.

L'adoption de l'IA a stimulé les ventes de ses services cloud clés tels qu'Azure, qui sont devenus le cœur de l'activité de Microsoft sous la direction de Nadella.

La visite de Nadella intervient quelques semaines seulement après que le PDG d'Apple, Tim Cook, a rencontré Jokowi et le président élu Prabowo Subianto, alors que le géant de la technologie étudie les moyens de diversifier ses chaînes d'approvisionnement en dehors de la Chine.

M. Cook a déclaré qu'Apple envisageait d'investir potentiellement dans le secteur manufacturier du pays. Nadella se rend cette semaine en Thaïlande puis en Malaisie pour une tournée régionale pour promouvoir sa technologie d'IA.