Microsoft va devoir davantage clarifier ses liens financiers avec OpenAI - DJ Plus
information fournie par Agefi Dow Jones 12/11/2025 à 12:47

(Crédits: Adobe Stock)

(Crédits: Adobe Stock)

Par Jonathan Weil

Microsoft a enfin levé une petite partie du voile sur ses relations avec OpenAI. L'entreprise a encore beaucoup de chemin à parcourir pour agir dans l'intérêt de ses investisseurs.

Le problème est le suivant: dans ses rapports financiers, Microsoft qualifie OpenAI d'investissement mis en équivalence. Cela signifie qu'OpenAI est, par définition, une partie liée de Microsoft en vertu des règles comptables, et que Microsoft a la capacité d'exercer une influence notable sur le développeur de ChatGPT. Cependant, une fois de plus, dans son dernier rapport trimestriel en date, Microsoft n'a inclus aucune information sur les parties liées concernant OpenAI.

Ce manque d'informations serait défendable si les transactions entre les deux entreprises étaient trop insignifiantes pour avoir de l'importance. Cependant, il est devenu évident que leurs transactions sont tout à fait significatives et que les investisseurs s'y intéressent énormément.

En vertu des principes comptables généralement admis, les entreprises qui déclarent des transactions avec des parties liées doivent communiquer suffisamment d'informations à leur sujet pour qu'un lecteur externe puisse "comprendre les effets des transactions sur les états financiers". C'est une chose que Microsoft ne fait pas.

Par exemple, Microsoft a indiqué avoir des "accords réciproques de partage des revenus" avec OpenAI. Cependant, Microsoft n'a pas divulgué les effets de ces accords sur son chiffre d'affaires, son coût des marchandises vendues ou ses charges d'exploitation.

Lorsque les informations sur les parties liées font défaut, l'un des problèmes pour les investisseurs est qu'il devient difficile d'évaluer si les transactions sont effectuées dans des conditions de pleine concurrence.

Un porte-parole de Microsoft, Frank Shaw, a déclaré: "Les états financiers de Microsoft sont en totale conformité avec les principes comptables généralement admis et sont audités par un cabinet indépendant." Il a refusé de répondre aux questions ou de faire d'autres commentaires.

Lorsque Microsoft a publié ses derniers résultats financiers, pour le trimestre clos le 30 septembre, l'entreprise a pour la première fois inclus de nouveaux détails sur sa relation avec OpenAI. Mais ces informations n'allaient pas assez loin. Au contraire, elles ont mis en évidence à quel point cette relation est cruciale pour Microsoft et ses investisseurs, et pourquoi des informations plus complètes sont nécessaires.

Microsoft a indiqué détenir 27% d'OpenAI après une refonte de la structure d'entreprise de la société d'IA, achevée en octobre. Microsoft a déclaré avoir enregistré 4,1 milliards de dollars de pertes provenant d'OpenAI au dernier trimestre, soit l'équivalent de 12% du bénéfice avant impôts de Microsoft, ce qui constitue la première fois que Microsoft fait une telle déclaration. En outre, l'entreprise a précisé qu'OpenAI avait accepté d'acheter pour 250 milliards de dollars de services d'informatique en nuage de Microsoft, bien qu'elle n'ait pas fourni de calendrier ni précisé comment OpenAI financerait ces achats.

L'entreprise a également indiqué, dans un article de blog daté du 28 octobre précédant la publication de ses résultats, que son investissement dans OpenAI était évalué à 135 milliards de dollars. Dans son rapport trimestriel, Microsoft n'a pas divulgué la valeur comptable de sa participation dans OpenAI, mais il s'agit d'un chiffre bien inférieur. Dans une note de bas de page, Microsoft a précisé que la valeur comptable de l'ensemble de ses investissements mis en équivalence s'élevait à 1,8 milliard de dollars au 30 septembre, contre 6 milliards de dollars un trimestre plus tôt. L'écart s'explique par le fait que la valeur comptable reflète les investissements initiaux de Microsoft dans OpenAI, ajustés de sa part proportionnelle des pertes d'OpenAI, plutôt que la valeur de marché actuelle d'OpenAI.

Il semble désormais probable que Microsoft pourrait bientôt ramener la valeur de sa participation dans OpenAI à zéro, en supposant qu'OpenAI continue de perdre de l'argent. Dans ce cas, les informations communiquées par Microsoft sur OpenAI pourraient devenir encore plus rares. Selon la méthode de la mise en équivalence, les pertes de Microsoft liées à OpenAI seraient plafonnées une fois que la valeur comptable tomberait à zéro, tandis que tout nouvel investissement dans OpenAI augmenterait cette valeur comptable.

Les arguments expliquant pourquoi les transactions de Microsoft avec OpenAI sont significatives - et pourquoi des informations sur les parties liées sont nécessaires - sont clairs. OpenAI est stratégiquement importante pour Microsoft et a contribué à l'augmentation de la propre capitalisation boursière de Microsoft à 3.700 milliards de dollars. Et sur un plan purement comptable, un investissement d'une valeur de 135 milliards de dollars est une affaire importante, même pour Microsoft.

Microsoft disposait de 636 milliards de dollars d'actifs et de 363 milliards de dollars de capitaux propres au 30 septembre, et son bénéfice pour l'exercice 2025 s'élevait à 102 milliards de dollars. Le chiffre de 135 milliards de dollars, si la participation dans OpenAI était un élément distinct sur le bilan de Microsoft, représenterait le deuxième actif le plus important de Microsoft, derrière ses 231 milliards de dollars d'immobilisations corporelles.

En ne levant que très légèrement le voile sur ses chiffres concernant OpenAI, Microsoft a souligné tout ce que l'entreprise garde encore caché. Microsoft est loin d'avoir expliqué l'intégralité des effets de ses transactions avec OpenAI sur ses propres états financiers. Cela n'est pas censé être facultatif.

Cet article est republié dans le cadre de notre reproduction quotidienne des articles parus sur le site WSJ.com qui sont également publiés aux Etats-Unis dans la version papier du Wall Street Journal.

Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais vers le français par une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

Valeurs associées

MICROSOFT
511,1400 USD NASDAQ +0,48%
