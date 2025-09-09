Microsoft utilisera une partie de l'IA d'Anthropic en remplacement d'OpenAI, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Microsoft au paragraphe 5)

Microsoft MSFT.O va payer pour utiliser la technologie d'Anthropic pour certaines fonctions d'intelligence artificielle dans les applications Office 365, a rapporté The Information mardi, signe que l'éditeur de logiciels diversifie son portefeuille d'intelligence artificielle.

Cette décision permettra de combiner les technologies d'Anthropic et d'OpenAI dans les applications, après des années au cours desquelles Microsoft a principalement utilisé OpenAI pour les nouvelles fonctionnalités de Word, Excel, Outlook et PowerPoint, selon le rapport.

Microsoft développe ses propres modèles d'intelligence artificielle, tout en intégrant les modèles de DeepSeek dans le nuage Azure, afin de maximiser la production d'IA pour répondre à la demande croissante.

Microsoft est le plus grand bailleur de fonds d'OpenAI, ayant investi plus de 13 milliards de dollars dans la startup d'IA et bénéficiant d'une longueur d'avance dans la course à l'IA grâce aux modèles de l'entreprise.

"Comme nous l'avons dit, OpenAI continuera d'être notre partenaire pour les modèles d'avant-garde et nous restons engagés dans notre partenariat à long terme", a déclaré un porte-parole de Microsoft. Les développeurs de fonctions Office AI ont constaté que les derniers modèles d'Anthropic étaient plus performants qu'OpenAI dans l'automatisation de tâches telles que les fonctions financières dans Excel ou la génération de présentations PowerPoint basées sur des instructions, selon le rapport, citant l'une des deux personnes impliquées dans l'effort.

Microsoft paiera son rival Amazon Web Services pour accéder aux modèles d'Anthropic, selon le rapport. AWS est l'un des principaux actionnaires d'Anthropic.

Anthropic et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu'AWS s'est refusé à tout commentaire.

Le lancement de GPT-5 par OpenAI est un pas en avant en termes de qualité, mais Claude Sonnet 4 d'Anthropic est plus performant dans la création de présentations PowerPoint plus esthétiques, selon le rapport.

Microsoft prévoit d'annoncer cette évolution dans les semaines à venir, tandis que le prix des outils d'IA dans Office restera inchangé, selon le rapport.