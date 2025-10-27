Microsoft soutenu par l'avis positif de la banque HSBC, malgré une procédure judiciaire en Australie

(AOF) - Microsoft (+1,81%, à 533,11 dollars) est recherché en bourse. Les investisseurs n’ont pas l’air très inquiets de l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre du géant américain en Australie, et préfèrent se focaliser sur une note positive de la banque HSBC. Cette dernière a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires et de dépenses d’investissements pour Microsoft Azure, la plateforme cloud du groupe, en raison de l’essor de l’IA.

Partant, HSBC estime désormais que la croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de cette division de Microsoft devrait s'élever à 46% sur 2025-2027, contre 34% sur 2023-2025. En outre, les analystes s'attendent à une progression moyenne annuelle du bénéfice par action non-GaaP de 21% sur 2024-2027, contre +15% en moyenne pour le secteur.

Microsoft Azure devrait bénéficier de la phase de construction des infrastructure IA qui s'accélère avec toutefois un petit bémol : OpenAI devrait enregistrer des pertes nettes de 23,5 milliards de dollars en 2025, 31,4 milliards de dollars en 2026 et 60 milliards de dollars en 2027. La participation exacte de Microsoft dans OpenAI et les détails de leur partenariat restent opaques selon les analystes. Par conséquent, ces derniers ont révisé à la baisse leurs estimations de " revenus divers " pour Microsoft afin de tenir compte de l'impact croissant des pertes de mises en équivalence liées à OpenAI.

HSBC a confirmé sa recommandation à l'Achat sur le titre Microsoft, avec un objectif de cours relevé de 643 à 648 dollars.

Ouverture d'une procédure en Australie

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a engagé une procédure devant la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa société mère, Microsoft Corporation, pour avoir trompé environ 2,7 millions de clients australiens. Elle d'avoir trompé ces consommateurs concernant leurs options d'abonnement et des hausses de prix, après intégration de son assistant d'IA, Copilot, dans les formules Microsoft 365.

Dans son communiqué, l'ACCC indique que " depuis le 31 octobre 2024, Microsoft a informé les abonnés aux formules Microsoft 365 Personal et Family disposant du renouvellement automatique que, pour maintenir leur abonnement, ils devaient accepter l'intégration de Copilot et payer un prix plus élevé, ou annuler leur abonnement ".

Pour l'ACCC, ces informations étaient fausses ou trompeuses car il existait une troisième option non divulguée.

La Commission australienne de la concurrence précise que la sanction maximale pour chaque infraction à la loi du pays sur la protection des consommateurs est le montant le plus élevé entre : 50 millions de dollars australiens (environ 28,138 millions d'euros), trois fois le montant total des avantages obtenus, ou si la valeur totale des avantages ne peut être déterminée, à 30% du chiffre d'affaires ajusté de l'entreprise pendant la période concernée par l'infraction.

