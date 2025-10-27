 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 232,31
+0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft soutenu par l'avis positif de la banque HSBC, malgré une procédure judiciaire en Australie
information fournie par AOF 27/10/2025 à 16:29

(AOF) - Microsoft (+1,81%, à 533,11 dollars) est recherché en bourse. Les investisseurs n’ont pas l’air très inquiets de l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre du géant américain en Australie, et préfèrent se focaliser sur une note positive de la banque HSBC. Cette dernière a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires et de dépenses d’investissements pour Microsoft Azure, la plateforme cloud du groupe, en raison de l’essor de l’IA.

Partant, HSBC estime désormais que la croissance moyenne annuelle du chiffre d'affaires de cette division de Microsoft devrait s'élever à 46% sur 2025-2027, contre 34% sur 2023-2025. En outre, les analystes s'attendent à une progression moyenne annuelle du bénéfice par action non-GaaP de 21% sur 2024-2027, contre +15% en moyenne pour le secteur.

Microsoft Azure devrait bénéficier de la phase de construction des infrastructure IA qui s'accélère avec toutefois un petit bémol : OpenAI devrait enregistrer des pertes nettes de 23,5 milliards de dollars en 2025, 31,4 milliards de dollars en 2026 et 60 milliards de dollars en 2027. La participation exacte de Microsoft dans OpenAI et les détails de leur partenariat restent opaques selon les analystes. Par conséquent, ces derniers ont révisé à la baisse leurs estimations de " revenus divers " pour Microsoft afin de tenir compte de l'impact croissant des pertes de mises en équivalence liées à OpenAI.

HSBC a confirmé sa recommandation à l'Achat sur le titre Microsoft, avec un objectif de cours relevé de 643 à 648 dollars.

Ouverture d'une procédure en Australie

La Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a engagé une procédure devant la Cour fédérale contre Microsoft Australia et sa société mère, Microsoft Corporation, pour avoir trompé environ 2,7 millions de clients australiens. Elle d'avoir trompé ces consommateurs concernant leurs options d'abonnement et des hausses de prix, après intégration de son assistant d'IA, Copilot, dans les formules Microsoft 365.

Dans son communiqué, l'ACCC indique que " depuis le 31 octobre 2024, Microsoft a informé les abonnés aux formules Microsoft 365 Personal et Family disposant du renouvellement automatique que, pour maintenir leur abonnement, ils devaient accepter l'intégration de Copilot et payer un prix plus élevé, ou annuler leur abonnement ".

Pour l'ACCC, ces informations étaient fausses ou trompeuses car il existait une troisième option non divulguée.

La Commission australienne de la concurrence précise que la sanction maximale pour chaque infraction à la loi du pays sur la protection des consommateurs est le montant le plus élevé entre : 50 millions de dollars australiens (environ 28,138 millions d'euros), trois fois le montant total des avantages obtenus, ou si la valeur totale des avantages ne peut être déterminée, à 30% du chiffre d'affaires ajusté de l'entreprise pendant la période concernée par l'infraction.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MICROSOFT
532,6802 USD NASDAQ +1,73%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2025 à 16:29:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank