Microsoft signe un contrat de 9,7 milliards de dollars avec l'IREN pour des puces Nvidia
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 12:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le propriétaire et opérateur de centres de données IREN IREN.O a déclaré lundi avoir signé un contrat de services en nuage d'une valeur d'environ 9,7 milliards de dollars avec Microsoft MSFT.O pour fournir au géant de la technologie l'accès aux processeurs GB300 de Nvidia

NVDA.O sur une période de cinq ans.

