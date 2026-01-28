 Aller au contenu principal
Microsoft signale des dépenses d'investissement record au T4
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 23:47

Microsoft MSFT.O a fait état mercredi de dépenses en capital à un niveau record au quatrième trimestre et de ventes légèrement supérieures aux attentes de Wall Street sur la période, ce qui a alimenté la préoccupation des investisseurs, désireux de récolter les bénéfices des investissements massifs déployés par le géant technologique dans l'intelligence artificielle (IA).

Le titre de l'entreprise basée à Richmond dans l'Etat de Washington plongeait de plus de 7% dans les échanges boursiers d'après-clôture.

Sur la période octobre-décembre, le chiffre d'affaires de la plateforme d'informatique dématérialisée ("cloud") Azure a progressé de 39%, a déclaré le groupe. Le consensus ressortait à 38,8%, d'après des données Visible Alpha.

Alors que Microsoft a longtemps disposé d'une longueur d'avance dans la course à l'IA, pour avoir misé très tôt sur OpenAI - éditeur de ChatGPT -, le succès de la dernière version de Gemini de Google GOOGL.O et la mise sur le marché d'assistants autonomes rivaux font planer des risques sur des divisions clé du groupe.

Le repli du titre Microsoft est "grandement" lié aux performances d'OpenAI et à la concurrence entre ChatGPT et Gemini, a commenté Ryuta Makino, analyste chez Gabelli Funds, ajoutant qu'il s'agissait de quelque chose d'"incontrôlable" du point de vue de Microsoft.

Au quatrième trimestre, les dépenses en capital de Microsoft ont atteint 37,5 milliards de dollars, soit une hausse de près de 66% sur un an. Environ deux tiers de ces dépenses ont financé les activités de semiconducteurs. Le consensus ressortait à 34,31 milliards de dollars, selon des données Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires du groupe sur la période octobre-décembre a progressé de 17% à 81,3 milliards de dollars, contre un montant moyen de 80,27 milliards anticipé par les analystes d'après des données LSEG.

(Deborah Sophia et Aditya Soni à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

ALPHABET-A
336,3300 USD NASDAQ +0,53%
AMAZON.COM
242,8900 USD NASDAQ -0,73%
MICROSOFT
481,8000 USD NASDAQ +0,25%
