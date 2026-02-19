 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Microsoft s'engage dans une collaboration avec TIM pour l'Italie
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:01

TIM (Telecom Italia) et Microsoft annoncent ce jeudi une collaboration pour soutenir la transformation numérique de l'Italie, combinant cloud computing, cybersécurité et intelligence artificielle.

Ensemble, l'opérateur télécom italien et le géant informatique américain concevront des solutions cloud et numériques adaptées aux organisations italiennes, en combinant compétences, ressources, connectivité et technologies.

La transformation interne de TIM, avec l'évolution de son environnement de travail numérique, constituera la première étape. L'initiative se concentrera sur un déploiement à grande échelle de Microsoft 365 Copilot, en parallèle de la plateforme low-code Power.

Parallèlement, les deux entreprises exploreront des opportunités communes de mise sur le marché, en apportant des solutions et services intégrés aux entreprises et à l'administration publique italiennes afin d'accroître leur productivité.

Les domaines d'intervention comprendront les processus qui bénéficient le plus de l'IA générative, tels que les opérations clients, la gestion documentaire, le support opérationnel et l'automatisation, afin de stimuler la croissance du pays.

"Cette collaboration reflète une vision commune pour une Italie plus connectée et numériquement avancée, où l'IA générative contribue à accélérer la croissance et l'innovation dans les entreprises et la société", affirment les deux groupes.

Valeurs associées

MICROSOFT
399,2800 USD NASDAQ -0,08%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank