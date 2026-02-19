Microsoft s'engage dans une collaboration avec TIM pour l'Italie
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 17:01
Ensemble, l'opérateur télécom italien et le géant informatique américain concevront des solutions cloud et numériques adaptées aux organisations italiennes, en combinant compétences, ressources, connectivité et technologies.
La transformation interne de TIM, avec l'évolution de son environnement de travail numérique, constituera la première étape. L'initiative se concentrera sur un déploiement à grande échelle de Microsoft 365 Copilot, en parallèle de la plateforme low-code Power.
Parallèlement, les deux entreprises exploreront des opportunités communes de mise sur le marché, en apportant des solutions et services intégrés aux entreprises et à l'administration publique italiennes afin d'accroître leur productivité.
Les domaines d'intervention comprendront les processus qui bénéficient le plus de l'IA générative, tels que les opérations clients, la gestion documentaire, le support opérationnel et l'automatisation, afin de stimuler la croissance du pays.
"Cette collaboration reflète une vision commune pour une Italie plus connectée et numériquement avancée, où l'IA générative contribue à accélérer la croissance et l'innovation dans les entreprises et la société", affirment les deux groupes.
Valeurs associées
|399,2800 USD
|NASDAQ
|-0,08%
