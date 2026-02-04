Microsoft réorganise sa direction cybersécurité, Hayete Gallot remplace Charlie Bell
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 18:54
Hayete Gallot, passée par Microsoft entre 2009 et 2024, était récemment présidente de l'expérience client chez Google Cloud. Elle prend la tête du pôle cybersécurité avec le titre de vice-présidente exécutive, rattachée à la direction générale. Son profil alliant expertise produit et relation client est présenté comme un atout stratégique pour une division qui a récemment été mise à l'épreuve. En 2023, Microsoft avait été ciblé par une cyberattaque attribuée à la Chine, ayant compromis les comptes de responsables américains, un incident qui avait conduit à des critiques officielles et à un renforcement des procédures internes.
La réorganisation intervient alors que Microsoft est confronté à une baisse de son action de 14% depuis le début de l'année, sur fond de préoccupations autour de la croissance d'Azure et des perspectives des éditeurs logiciels dans un environnement dominé par l'IA générative. Le groupe a également promu plusieurs cadres au rang de vice-présidents exécutifs afin de renforcer la relation client. Dans la nouvelle structure cybersécurité, Ales Holecek devient architecte en chef de la sécurité, sous la responsabilité directe de Gallot.
Valeurs associées
|415,1058 USD
|NASDAQ
|+0,95%
