Microsoft réorganise sa direction cybersécurité, Hayete Gallot remplace Charlie Bell
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 18:54

Microsoft a annoncé mercredi un remaniement à la tête de sa division cybersécurité. Hayete Gallot fait son retour au sein du groupe pour succéder à Charlie Bell, qui occupait cette fonction depuis 2021. Bell devient désormais ingénieur contributeur individuel, un poste axé sur la qualité de l'ingénierie, tout en continuant de rapporter directement à Satya Nadella. Ce changement, préparé de longue date selon le directeur général, intervient dans un contexte où Microsoft cherche à consolider sa stratégie sécurité tout en répondant aux attentes croissantes liées à l'essor de l'intelligence artificielle.

Hayete Gallot, passée par Microsoft entre 2009 et 2024, était récemment présidente de l'expérience client chez Google Cloud. Elle prend la tête du pôle cybersécurité avec le titre de vice-présidente exécutive, rattachée à la direction générale. Son profil alliant expertise produit et relation client est présenté comme un atout stratégique pour une division qui a récemment été mise à l'épreuve. En 2023, Microsoft avait été ciblé par une cyberattaque attribuée à la Chine, ayant compromis les comptes de responsables américains, un incident qui avait conduit à des critiques officielles et à un renforcement des procédures internes.

La réorganisation intervient alors que Microsoft est confronté à une baisse de son action de 14% depuis le début de l'année, sur fond de préoccupations autour de la croissance d'Azure et des perspectives des éditeurs logiciels dans un environnement dominé par l'IA générative. Le groupe a également promu plusieurs cadres au rang de vice-présidents exécutifs afin de renforcer la relation client. Dans la nouvelle structure cybersécurité, Ales Holecek devient architecte en chef de la sécurité, sous la responsabilité directe de Gallot.

