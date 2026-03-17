Microsoft réorganise les équipes de Copilot, libérant le responsable de l'IA pour ses efforts de superintelligence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte aux paragraphes 2, 7 et 8)

Microsoft a annoncé mardi qu'il réorganisait ses équipes Copilot en unifiant ses versions commerciales et grand public, alors que le géant de la technologie s'empresse d'améliorer son assistant d'intelligence artificielle afin d'en favoriser l'adoption.

L'accueil favorable réservé à Gemini de Google GOOGL.O et le lancement d'agents autonomes tels que le très populaire Claude Cowork d'Anthropic ont fait peser des risques à la fois sur l'activité IA de Microsoft MSFT.O et sur ses offres logicielles plus larges, alors que l'entreprise s'efforce de stimuler l'adoption et l'utilisation de Copilot.

La restructuration libérera le responsable de l'IA de Microsoft, Mustafa Suleyman, ce qui permettra à ce vétéran de l'industrie de se concentrer davantage sur la création de nouveaux modèles d'IA et sur les efforts de la société en matière de superintelligence.

Jacob Andreou, qui occupait depuis l'année dernière le poste de vice-président des produits et de la croissance de Microsoft AI, dirigera les efforts de Copilot dans les domaines de la consommation et du commerce, a déclaré Microsoft.

Les cadres supérieurs Ryan Roslansky, Perry Clarke et Charles Lamanna dirigeront les applications M365 et la plateforme Copilot.

Cette réorganisation "me permettra de concentrer toute mon énergie sur nos efforts de superintelligence et d'être en mesure de fournir des modèles de classe mondiale à Microsoft au cours des cinq prochaines années", a déclaré M. Suleyman.

Les expériences Copilot grand public, qui couvrent le chat, les actualités, la recherche, les achats et les intégrations au système d'exploitation, ont vu les utilisateurs quotidiens de l'application presque tripler d'une année sur l'autre, a déclaré le directeur général Satya Nadella lors de la conférence téléphonique sur les résultats de Microsoft en janvier.

M365 Copilot, l'assistant d'intelligence artificielle à 30 dollars par mois destiné aux utilisateurs professionnels, a atteint 15 millions d'utilisateurs annuels, a ajouté M. Nadella.

Le partenariat du fabricant de Windows avec OpenAI, qui alimente la plupart de ses offres d'IA, y compris M365 Copilot, était autrefois considéré comme son plus grand avantage concurrentiel, mais la startup représente aujourd'hui environ 45 % de l'obligation de performance restante de Microsoft, ce qui met en évidence sa forte dépendance à l'égard de cette relation.

La semaine dernière, Microsoft a dévoilé Copilot Cowork, un outil basé sur Claude Cowork, dont les utilisateurs ont loué la capacité à gérer des tâches complexes avec une supervision humaine limitée.

En novembre, Microsoft a formé une équipe de superintelligence MAI pour construire des systèmes d'IA beaucoup plus performants que les humains dans certains domaines, à commencer par les diagnostics médicaux, à la suite d'efforts similaires de Meta Platforms, Safe Superintelligence Inc. et d'autres.