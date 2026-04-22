Microsoft renforce sa cybersécurité avec l'IA d'Anthropic
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 19:36
Présenté début avril, le modèle Mythos a déjà permis de repérer "des milliers" de vulnérabilités critiques dans divers environnements, incluant systèmes d'exploitation et navigateurs. Sa capacité à générer du code en fait un outil particulièrement efficace pour identifier des failles et simuler leur exploitation. Microsoft indique avoir constaté des améliorations significatives lors de tests internes, en s'appuyant sur son référentiel open source dédié à l'évaluation de scénarios réels.
Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du programme "Project Glasswing" d'Anthropic, qui prévoit un accès restreint à cette technologie pour certains grands groupes. Face au potentiel de ces outils, capables d'accélérer aussi bien la détection que l'exécution d'attaques informatiques, les autorités publiques et les acteurs industriels cherchent à adapter leurs stratégies de sécurité.
Valeurs associées
|431,0950 USD
|NASDAQ
|+1,63%
A lire aussi
-
Le pape Léon XIV a appelé mercredi au "respect des droits de chaque citoyen" devant des milliers de fidèles au stade de Bata, la plus grande ville de Guinée équatoriale, après y avoir visité une prison, au deuxième jour de son séjour dans ce pays verrouillé d'Afrique ... Lire la suite
-
L'Iran a exclu mercredi de rouvrir le détroit d'Ormuz tant que dure le blocus de ses ports par les Etats-Unis, jugeant que Washington ne respectait pas les termes de la trêve, pourtant prolongée unilatéralement par Donald Trump. La tension reste forte dans le détroit, ... Lire la suite
-
Depuis le 4 avril 2026, une taxe méconnue fait son retour sur les marchés américains : la «taxe SEC». Derrière ce terme technique se cache un mécanisme discret mais incontournable. Il concerne l’ensemble des investisseurs, du particulier aux grands fonds institutionnels, ... Lire la suite
-
Des touristes se rassemblent à l'aube sur le Morro Dois Irmãos (le Mont des deux frères), à Rio de Janeiro, pour admirer le lever du soleil au-dessus de la favela de Vidigal, au lendemain d'une fusillade lors d'une opération policière.
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer