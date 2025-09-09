Microsoft rend obligatoire le travail au bureau pendant trois jours à partir de l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O demandera à ses employés de travailler depuis leur bureau au moins trois jours par semaine à partir de l'année prochaine, a indiqué la société dans un billet de blog mardi.

La politique sera déployée en trois phases, en commençant par les employés proches du siège de la société à Redmond, Washington, suivis par d'autres sites américains et les employés internationaux, a écrit Amy Coleman, responsable des personnes de Microsoft, dans le blog.

Depuis la pandémie, les entreprises ont adopté la formule du travail à domicile pour des raisons de sécurité. Toutefois, certaines entreprises technologiques, dont Amazon

AMZN.O , ont commencé à revenir sur ces politiques et obligent désormais les travailleurs à retourner au bureau.

Les employés vivant dans un rayon de 80 km du siège social de Microsoft devront travailler sur place trois jours par semaine d'ici à la fin du mois de février 2026, selon le blog.

La société a ajouté que le calendrier et les détails concernant les autres bureaux américains seraient annoncés prochainement, tandis que la planification pour les employés en dehors des États-Unis commencerait l'année prochaine.