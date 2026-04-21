Microsoft réduit le prix du Xbox Game Pass et met fin à l'inclusion des jeux « Call of Duty » dès le jour de leur sortie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a baissé le prix de son service d'abonnement aux jeux vidéo et la plateforme n'inclura pas les futurs jeux "Call of Duty" le jour du lancement, a déclaré la société mardi, dans le premier grand changement de stratégie sous la houlette de la nouvelle patronne des jeux Asha Sharma.

A partir de mardi, le Xbox Game Pass Ultimate coûtera 22,99 dollars par mois, contre 29,99 dollars auparavant, tandis que le PC Game Pass coûtera 13,99 dollars par mois, contre 16,49 dollars auparavant, a indiqué l'éditeur de logiciels dans un blog.

Après avoir parié pendant des années que les services d'abonnement et les jeux en nuage deviendraient le prochain grand moteur de la marque Xbox, les hausses constantes du prix du Game Pass, la baisse des ventes de consoles et le manque de titres attrayants ont laissé Microsoft à la traîne de ses rivaux Sony 6758.T et Nintendo 7974.T .

Le fait de mettre fin à l'inclusion des jeux « Call of Duty » dès leur lancement dans le service revient à annuler une décision prise il y a quelques années, après que Microsoft a racheté le développeur du jeu, Activision Blizzard pour la somme colossale de 69 milliards de dollars, dans l'espoir que le poids du jeu attire les utilisateurs vers le Game Pass.

Les nouveaux jeux "Call of Duty" seront ajoutés aux services Game Pass environ un an après leur sortie, a indiqué la société.

L'incertitude qui règne autour de l'avenir de la Xbox a été exacerbée par le départ de Phil Spencer et de Sarah Bond lors d'un remaniement de la direction en février, ce qui a conduit Sharma, une initiée de Microsoft, à prendre la tête de la division des jeux de l'entreprise.

The Verge a rapporté la semaine dernière, citant un mémo interne aux employés de Xbox, que Sharma a admis que Game Pass était devenu trop cher pour les joueurs.