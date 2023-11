Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: recrute Sam Altman, l'ancien patron d'OpenAI information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 12:34









(CercleFinance.com) - Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a annoncé dimanche que Sam Altman et Greg Brockman, les deux fondateurs sur le départ d'OpenAI, allaient rejoindre ses équipes afin de conduire une nouvelle équipe dédiée à la recherche en intelligence artificielle.



Cette annonce fait suite au limogeage surprise, vendredi soir, de Sam Altman de son poste de directeur général d'OpenAI, l'entreprise californienne à l'origine du robot conversationnel d'IA générative ChatGPT.



Greg Brockman a, lui, été maintenu à son poste, mais placé en théorie sous la responsabilité du nouveau directeur général de l'entreprise, Emmett Shear.



Cette éviction a été décidée à la majorité par le conseil d'administration d'OpenAI, composé d'Ilya Sutskever, l'actuel directeur scientifique de la start-up, d'Adam D'Angelo, le patron de Quora, de Tasha McCauley, un entrepreneur dans le domaine de la tech et d'Helen Toner, du Georgetown Center for Security and Emerging Technology.



Les analystes évoquent une situation tout bonnement 'catastrophique' susceptible d'entrer, selon eux, dans les annales des pire décisions jamais prises dans l'histoire de la Silicon Valley.



Les professionnels s'attendent surtout à une réaction de la part de Microsoft, qui avait consenti en début d'année un investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars dans la société.



'Nadella et Microsoft ne vont pas vouloir prendre le risque de perdre Altman, qu'ils considèrent comme le petit prodige de l'IA', assure Dan Ives, chez Wedbush Securities.



'Le consensus grandissant, dans la Silicon Valley comme à Wall Street, est que les jours du conseil d'administration d'OpenAI sont comptés et qu'Altman fera bientôt son retour avec un Microsoft renforcé qui pourra mieux contrôler la direction stratégique d'OpenAI', conlcut-il.





