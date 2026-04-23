Microsoft prévoit son premier plan de départ volontaire, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec Microsoft refusant tout commentaire au paragraphe 6)

Microsoft MSFT.O prévoit son premier plan de départ volontaire pour ses employés au cours des 51 ans d'histoire du fabricant de Windows, a rapporté CNBC jeudi, citant une note de service.

Comme d'autres géants américains de la technologie, Microsoft a investi massivement dans l'intelligence artificielle. Mais l'adoption de l'un de ses services d'intelligence artificielle phares, le 365 Copilot, n'a atteint qu'un peu plus de 3 % de ses 450 millions de clients 365. Le programme de retraite unique sera ouvert aux travailleurs américains au niveau de directeur principal et en dessous, avec un âge combiné et des années d'emploi de 70 ou plus, a rapporté CNBC.

"Nous espérons que ce programme donnera aux personnes éligibles le choix de passer à l'étape suivante selon leurs propres conditions, avec le soutien généreux de l'entreprise", a écrit Amy Coleman, vice-présidente exécutive et directrice des ressources humaines de Microsoft, dans la note consultée par CNBC. La société modifie la manière dont elle distribue les actions aux employés pour les récompenses annuelles et les managers ne seront plus tenus de lier directement les actions aux primes en espèces, selon CNBC. Microsoft simplifie également le processus d'évaluation des managers, en réduisant les options de rémunération de neuf à cinq.

Contacté par Reuters, Microsoft s'est refusé à tout commentaire.

Le ralentissement de la croissance de l'unité "cloud" et les inquiétudes des investisseurs quant à sa forte dépendance à l'OpenAI ont fait de Microsoft l'une des valeurs les moins performantes des Big Tech cette année, ses actions ayant chuté de près de 24 % de janvier à mars, soit la plus forte baisse trimestrielle depuis 2008. En mars, la société a unifié les versions commerciale et grand public de Copilot dans le cadre d'une restructuration qui a permis à Mustafa Suleyman, vétéran de l'industrie et responsable de l'IA chez Microsoft, de se concentrer uniquement sur la création de nouveaux modèles d'IA, un domaine dans lequel les analystes estiment que le géant du logiciel est à la traîne par rapport à ses rivaux. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une série de changements plus vastes au sein de l'entreprise, dont le directeur général Satya Nadella qui, en octobre, a confié la supervision de certaines activités de marketing et d'exploitation à Judson Althoff, directeur général de l'activité commerciale de Microsoft, afin qu'il se concentre sur les efforts en matière d'IA.