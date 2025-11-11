Microsoft prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans un centre de données d'IA au Portugal

Microsoft MSFT.O prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans l'infrastructure d'intelligence artificielle d'un centre de données dans la ville portuaire portugaise de Sines au cours des prochaines années, marquant ainsi l'un des plus grands projets d'investissement dans l'IA en Europe, a-t-il déclaré mardi.

Le géant technologique travaillera en partenariat avec les développeurs Start Campus, la plate-forme d'infrastructure d'IA Nscale et le fabricant de puces NVIDIA pour déployer 12 600 NVIDIA Graphics Processing Units (GPU de nouvelle génération) à Sines, à 150 km (93 miles) au sud de Lisbonne.

Start Campus, une entreprise entre le fonds d'investissement américain Davidson Kempner et le britannique Pioneer Point Partners, a annoncé en avril un plan d'investissement de 8,5 milliards d'euros (9,9 milliards de dollars) d'ici 2030 dans un pôle de centres de données pour répondre à la demande croissante des grandes entreprises de technologie et d'IA.

L'un des six bâtiments prévus est déjà en service.

"En renforçant l'infrastructure nationale de l'IA grâce à la collaboration avec Nscale, NVIDIA et Start Campus, nous contribuons à positionner le Portugal comme une référence pour le développement responsable et évolutif de l'IA en Europe", a déclaré Brad Smith, vice-président et président de Microsoft.

Le Portugal a prévu de grands projets d'investissement à Sines pour produire de l'énergie verte afin d'alimenter les centres de données gourmands en énergie. La côte atlantique du Portugal en fait une plaque tournante de choix pour les câbles sous-marins qui relient l'Europe, l'Afrique et les Amériques et constituent l'épine dorsale du World Wide Web.

Les investissements dans les centres de données, qui contribuent à fournir la puissance de calcul nécessaire à l'IA, ont augmenté depuis que l'OpenAI a lancé ChatGPT en 2022, car les entreprises de tous les secteurs transfèrent de plus en plus leurs activités vers le nuage et intègrent l'IA dans leurs activités.

(1 dollar = 0,8575 euro)