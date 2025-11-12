Microsoft prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans un centre de données au Portugal

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Microsoft a annoncé mardi son intention d'investir 10 milliards de dollars à partir du début de l'année prochaine dans un méga centre de données au Portugal pour développer ses infrastructures dédiées à l'Intelligence artificielle (IA).

En partenariat avec l'entreprise britannique Nscale, spécialisée dans les centres de données destinés à l'IA, et Start Campus, qui a lancé la construction d'un important centre de données près du port de Sines, dans le sud du Portugal, Microsoft compte y installer 12.600 puces de dernière génération de Nvidia.

"Il s'agit d'un des plus importants investissements en capacité de calcul d'IA en Europe", a indiqué Microsoft dans un communiqué.

"Le Portugal a émergé comme un pays très important et attractif en Europe pour la construction de ce type de centre de données et ce type d'investissement", a précisé le président de Microsoft, Brad Smith, dans un entretien au quotidien économique portugais Jornal de Negocios.

M. Smith participait mardi à Lisbonne au Web Summit, grand rendez-vous annuel de l'économique numérique.

En plus d'un centre de données alimenté par des énergies renouvelables, le site de Sines offre l'avantage d'être le point de connexion d'importants câbles sous-marins de télécommunications reliant l'Amérique à l'Europe.

En matière de centres de donnés, "la demande dans le domaine de l'IA, en particulier ces cinq derniers mois, est devenue assez folle", a expliqué à l'AFP le directeur produit de Nscale, Daniel Bathurst.

Pour un acteur comme Microsoft, "c'est une course de vitesse", a-t-il commenté.

"Nous avons l'expertise, nous avons l’accès à l'énergie et nous pouvons mettre cela en oeuvre pour eux dans les temps", a-t-il ajouté dans une entretien en marge du Web Summit.