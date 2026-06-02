Microsoft présente de nouveaux outils d'IA pour PC et dans le cloud lors de sa conférence des développeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur le nouvel ordinateur Microsoft Surface aux paragraphes 1, 2 et 7) par Stephen Nellis et Jeffrey Dastin

Microsoft MSFT.O a donné mardi le coup d'envoi de sa conférence annuelle des développeurs Build à San Francisco, en présentant un nouvel ordinateur baptisé Surface RTX Spark Dev Box, équipé d'une puce Nvidia

NVDA.O .

Lors d'un discours d'ouverture sur scène, Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a déclaré que ce futur ordinateur était une "machine de rêve". Il existe une liste d'attente pour acheter cet ordinateur et Satya Nadella a indiqué qu'il y figurait lui aussi.

Les dirigeants de Microsoft devraient exposer la stratégie de l'entreprise technologique pour rivaliser dans le cloud, où elle est à la fois investisseur et concurrent de sociétés telles qu'OpenAI, ainsi que, de plus en plus, sur le marché des PC.

Ces ordinateurs portables et de bureau accueillent de plus en plus des outils tels qu’OpenClaw, un logiciel open source capable de diriger des groupes de robots IA appelés "agents" pour effectuer des tâches quotidiennes pour les utilisateurs. Mais OpenClaw, qui a gagné en popularité en Chine et a aidé son rival Apple AAPL.O à vendre des ordinateurs Mac, ainsi que d’autres outils de ce type, présentent également des risques pour la plupart des entreprises qui les utilisent.

Les analystes s'attendent à ce que Microsoft s'efforce de rendre ces outils d'IA agentique plus sûrs pour les entreprises et pour le milliard d'utilisateurs de son système d'exploitation Windows à travers le monde, afin qu'ils puissent les utiliser régulièrement. Ils attendent également plus de détails sur la manière dont Microsoft permettra aux développeurs d'exploiter une nouvelle puce Nvidia, dévoilée lundi, afin d'intégrer l'IA directement aux PC . La Surface RTX Spark Dev Box fait suite à un ordinateur portable que Microsoft a présenté avec Nvidia cette semaine, et les dirigeants de Microsoft ont montré qu'elle exécutait un modèle d'IA comportant 120 milliards de paramètres — une mesure approximative de la complexité d'un modèle — que la plupart des PC ne seraient pas en mesure de charger. Cette puce équipera des ordinateurs portables dont les prix seront fixés pour concurrencer les offres haut de gamme d’Apple, et son lancement a contribué à faire grimper les actions de Microsoft et des principaux fabricants de PC tels que Dell Technologies DELL.N , même si les analystes ont indiqué qu’il faudrait peut-être du temps pour que les entreprises adoptent ces nouvelles machines.

Les analystes s'attendent également à ce que Microsoft fournisse des mises à jour sur ses propres modèles d'IA, grâce auxquels l'entreprise vise à rivaliser dans des domaines tels que la complétion de code avec Codex d'OpenAI et Claude Code d'Anthropic.