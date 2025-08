Microsoft: partenariat avec Thrive Global autour d'une application de bien-être information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 15:46









(Zonebourse.com) - Microsoft a annoncé lundi avoir conclu un partenariat avec Thrive Global afin de lancer une application de bien-être destinée à l'ensemble de ses collaborateurs à travers le monde, avec l'objectif d'intégrer davantage la santé et le développement personnel au sein de sa culture d'entreprise et dans la routine quotidienne de ses employés.



Aux termes de l'accord, la plateforme Thrive Global intégrée à l'espace collaboratif Microsoft Teams offrira un accès quotidien et personnalisé à des outils et avantages en matière de bien-être, dont 'Microsteps' visant à instaurer de meilleures habitudes de vie, 'Thrive Resets' afin de réduire le stress en 60 secondes, 'Wellbeing Score' pour évaluer son état de santé et définir un plan de progression personnalisé, ainsi qu'une bibliothèque de contenus destinés à approfondir ses connaissances.



La méthodologie de Thrive Global repose sur des recherches scientifiques ayant démontré que cinq paramètres quotidiens, à savoir l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress et les connexions sociales - constituaient les leviers les plus puissants en vue d'améliorer durablement sa santé.



Microsoft souligne que cette approche s'alignent parfaitement avec son objectif consistant à soutenir le bien-être de ses employés dans toutes les dimensions de leur vie: physique, mentale, émotionnelle et financière.



Créée en 2016 par l'entrepreneuse Arianna Huffington, déjà à l'origine du média Huffington Post, Thrive Global - qui s'est donné comme objectif d'accroître la productivité des entreprises en améliorant la santé des salariés - compte déjà plus de 200 organisations clientes dans plus de 160 pays.





