Microsoft monte : Guggenheim devient haussier avant les résultats sur la monétisation de l'IA d'Office
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:10

Traduction automatisée par Reuters

27 octobre - ** Les actions de Microsoft MSFT.O sont en hausse de 1,4 % à 530,99 $ en pré-marché, Guggenheim passant de "neutre" à "achat", citant l'opportunité de l'intelligence artificielle dans son produit Office

** Le courtier fixe le PT à 586 $, ce qui implique une hausse de 12 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'analyste John DiFucci de Guggenheim déclare qu'il est "clair" que MSFT, ainsi que d'autres hyperscalers, est un bénéficiaire de l'IA, faisant référence aux avantages d'Azure

** "...mais nous pensons que Microsoft détient un quasi-monopole sur le marché des suites de productivité avec son offre Office et a donc été, et sera en mesure de continuer à monétiser directement les offres d'IA (notamment Copilot) liées à cette suite de produits", écrit DiFucci dans une note à ses clients

** Windows devrait également dépasser les chiffres du consensus à court et moyen terme, "et ce second monopole contribue probablement encore à près de 20 % des bénéfices de Microsoft", ajoute-t-il ** MSFT, qui devrait afficher une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15 % en glissement annuel pour le premier trimestre fiscal après la cloche du mercredi, fait partie des quatre titans américains de la technologie qui devraient publier leurs résultats cette semaine, sous le spectre d'une bulle de l'intelligence artificielle

** Aujourd'hui, 61 analystes considèrent l'action MSFT comme un "achat fort" ou un "achat", les autres la considèrent comme un "maintien", et leur estimation médiane est de 630 $, selon les dernières données de LSEG

** Les actions MSFT, qui ont augmenté au cours des six dernières séances, sont en hausse de 24 % depuis le début de l'année jusqu'à vendredi. Le secteur technologique du S&P 500

.SPLRCT a augmenté de près de 26 % en 2025, tandis que le Nasdaq .IXIC a augmenté de 20 % jusqu'à la clôture de vendredi

Valeurs associées

MICROSOFT
533,4700 USD NASDAQ +1,88%
NASDAQ Composite
23 550,38 Pts Index Ex +1,49%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/10/2025 à 14:10:03.

