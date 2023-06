Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Microsoft: Mercedes va intégrer ChatGPT dans ses véhicules information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 16:13









(CercleFinance.com) - Microsoft a annoncé hier soir que Mercedes-Benz avait décidé d'intégrer l'outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT au sein du système par instructions vocales qui équipe ses véhicules.



Dès aujourd'hui, les propriétaires de 900.000 voitures Mercedes aux Etats-Unis pourront participer à ce projet 'beta', d'une durée de trois mois, qui leur permettra d'utiliser les fonctionnalités de ChatGPT à partir de la commande vocale intelligente 'Hey Mercedes'.



'ChatGPT favorise des conversations plus dynamiques, ce qui va donner à nos clients la possibilité d'avoir accès à un assistant vocal qui non seulement comprend les instructions qu'on lui donne, mais aussi qui s'engage dans des discussions interactives', explique Microsoft.



'ChatGPT excelle dans le traitement des questions qui se suivent et dans le maintien de la compréhension du contexte', ajoute le géant des logiciels.



'Les conducteurs pourront ainsi poser des questions complexes ou s'engager dans des conversations à plusieurs niveaux, et recevoir des réponses détaillées et pertinentes de la part de l'assistant vocal', conclut-il



D'après Microsoft, Mercedes-Benz réfléchirait à s'associer à des développeurs en vue d'étendre l'écosystème ChatGPT à des applications tierces permettant, par exemple, de réserver une table au restaurant ou des billets de cinéma.





Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ -0.51%