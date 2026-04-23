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Microsoft lance un programme inédit de départs volontaires
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 19:08

Microsoft a annoncé la mise en place d'un programme de départs volontaires, une première pour le groupe, dans un contexte de transformation du secteur technologique liée à l'essor de l'intelligence artificielle. Ce dispositif pourrait concerner jusqu'à 7% des effectifs américains et vise les salariés dont le niveau hiérarchique ne dépasse pas celui de directeur senior, sous condition d'ancienneté et d'âge. Les détails seront communiqués aux employés éligibles à partir du 7 mai.

Cette initiative intervient alors que Microsoft intensifie ses investissements dans les infrastructures, notamment les centres de données nécessaires au développement de l'IA générative. Comme d'autres acteurs majeurs du secteur, le groupe ajuste ses priorités face aux évolutions du marché et aux pressions sur les activités logicielles. L'entreprise comptait environ 228 000 employés en juin 2025, dont 125 000 aux États-Unis, après plusieurs vagues de licenciements.

Parallèlement, Microsoft modifie son système de rémunération afin d'offrir davantage de flexibilité aux managers, en supprimant le lien systématique entre actions et bonus en numéraire. Le groupe simplifie également ses processus d'évaluation interne pour mieux valoriser les performances individuelles. Selon la direction, ce programme vise à accompagner les salariés dans leur transition professionnelle tout en adaptant l'organisation aux nouveaux enjeux du secteur.

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