Microsoft lance un programme inédit de départs volontaires
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 19:08
Cette initiative intervient alors que Microsoft intensifie ses investissements dans les infrastructures, notamment les centres de données nécessaires au développement de l'IA générative. Comme d'autres acteurs majeurs du secteur, le groupe ajuste ses priorités face aux évolutions du marché et aux pressions sur les activités logicielles. L'entreprise comptait environ 228 000 employés en juin 2025, dont 125 000 aux États-Unis, après plusieurs vagues de licenciements.
Parallèlement, Microsoft modifie son système de rémunération afin d'offrir davantage de flexibilité aux managers, en supprimant le lien systématique entre actions et bonus en numéraire. Le groupe simplifie également ses processus d'évaluation interne pour mieux valoriser les performances individuelles. Selon la direction, ce programme vise à accompagner les salariés dans leur transition professionnelle tout en adaptant l'organisation aux nouveaux enjeux du secteur.
Valeurs associées
|415,1400 USD
|NASDAQ
|-4,11%
A lire aussi
-
Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs (PVCP) a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 3% au premier semestre de son exercice décalé, bénéficiant du tourisme de proximité "dans un contexte international sous tension". Le groupe a dégagé entre octobre ... Lire la suite
-
Le groupe américain de défense Lockheed Martin était sanctionné en Bourse jeudi après l'annonce de résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, malgré un "niveau élevé de demande" dans un contexte de regain de tensions mondiales. Le chiffre d'affaires ... Lire la suite
-
Savencia (Caprice des Dieux, Tartare): ventes en repli de 3,9% au 1er trimestre "dans un contexte volatil"
Le groupe Savencia Fromage & Dairy, producteur de Cœur de Lion, St Môret, Tartare ou Caprice des Dieux, a vu ses ventes reculer de 3,9% au premier trimestre, pénalisées par des effets de change, et redoute un possible impact de la guerre au Moyen-Orient sur
-
Le groupe d'ameublement haut de gamme Roche Bobois a annoncé jeudi un chiffre d'affaires en chute de 8,6% au premier trimestre, à 87,1 milliards d'euros, pénalisé par un "contexte économique globalement moins favorable", qui n'affecte pas ses ventes en Chine ni ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer