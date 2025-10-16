 Aller au contenu principal
Microsoft lance de nouvelles mises à jour d'IA dans Windows 11 et renforce Copilot
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 15:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a lancé jeudi une série de mises à jour de l'intelligence artificielle dans Windows 11 qui rendra son assistant d'intelligence artificielle Copilot plus attrayant pour les utilisateurs en facilitant l'automatisation des tâches et la connexion avec les services sur tous les appareils.

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser le mot d'ordre "Hey Copilot" pour activer l'assistant d'intelligence artificielle et exécuter des commandes vocales dans le cadre d'une nouvelle fonctionnalité opt-in sur n'importe quel PC Windows 11, a déclaré Microsoft.

L'entreprise étend également Copilot Vision - qui peut analyser le contenu des écrans des utilisateurs et répondre aux questions connexes - à tous les marchés où Copilot est proposé.

Microsoft a indiqué qu'elle lancerait également une fonctionnalité pour Windows Insiders qui permettrait aux utilisateurs d'interagir avec Vision par texte, et pas seulement par la voix.

L'entreprise s'est efforcée de stimuler l'adoption et l'utilisation de Copilot afin de mieux concurrencer les géants de la technologie que sont Google GOOGL.O et Meta META.O , qui ont mis en avant leurs propres assistants d'intelligence artificielle par le biais de fonctionnalités dans les appareils, les applications et les navigateurs.

La mise à jour de Microsoft comprend également un mode expérimental "Copilot Actions" qui permet à son assistant d'effectuer des tâches réelles pour les utilisateurs - comme réserver un restaurant ou commander des courses - à partir du bureau.

Cet outil s'appuie sur une fonctionnalité similaire annoncée pour la première fois en mai pour le navigateur web.

Microsoft a précisé que les agents commenceront avec des autorisations limitées et qu'ils n'auront accès qu'aux ressources fournies explicitement par l'utilisateur.

L'entreprise a également lancé jeudi son "Gaming Copilot" intégré aux consoles Xbox Ally, qui permet aux joueurs de dialoguer avec l'assistant d'IA pour obtenir des conseils, des recommandations et une assistance en temps réel.

"Nous pensons que nous sommes à l'aube de la prochaine évolution, où l'IA ne se limite pas à un chatbot, mais s'intègre naturellement dans les centaines de millions d'expériences que les gens utilisent chaque jour", a déclaré Yusuf Mehdi, directeur du marketing grand public de Microsoft.

