Microsoft : la croissance d'Azure déçoit

(AOF) - La publication trimestrielle de Microsoft a été gâchée par la croissance décevante d’Azure. Au quatrième trimestre, clos fin juin, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 10% à 22 milliards de dollars, soit 2,95 dollars par action. Le chiffre d'affaires a progressé de 15% à 64,7 milliards de dollars. Il a augmenté de 16% à taux de change constants. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipaient respectivement 2,94 dollars par titre et 64,50 milliards de dollars.

La firme de Redmond (Washington) a continué de bénéficier du dynamisme de sa division Intelligent Cloud, qui chapeaute les produits et services liés aux serveurs, comme Windows Server, SQL Server et Azure (cloud commercial). Ses ventes ont bondi de 19% à 28,50 milliards de dollars.

Surveillé de près par les analystes car il est le moteur du groupe depuis ces dernières années, Azure a vu ses ventes augmenter de 29%. (30% à taux de change constants). Wall Street anticipait une progression de 30% après une hausse de 31% au trimestre précédent. La croissance a été soutenue à hauteur de 8 points par les services d'intelligence artificielle.

