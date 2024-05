Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: l'UE demande des informations sur l'IA dans Bing information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 12:50









(CercleFinance.com) - La Commission contraint Microsoft à fournir des informations en vertu de la loi sur les services numériques (Digital Services Act) sur les risques liés à l'IA générative dans Bing



La Commission intensifie ses mesures d'exécution à l'encontre de Microsoft : après n'avoir pas reçu de réponse à sa demande de renseignements du 14 mars concernant les risques spécifiques liés aux fonctions d'IA générative de Bing, notamment 'Copilot in Bing' et 'Image Creator by Designer', l'entreprise a maintenant jusqu'au 27 mai pour fournir les informations demandées à la Commission.



' La demande d'informations repose sur le soupçon que Bing pourrait avoir enfreint l'ASD en raison des risques liés à l'IA générative, tels que les 'hallucinations', la diffusion virale de 'deepfakes', ainsi que la manipulation automatisée de services susceptibles d'induire les électeurs en erreur '.



' L'IA générative est l'un des risques identifiés par la Commission dans ses lignes directrices sur l'intégrité des processus électoraux, en particulier pour les prochaines élections au Parlement européen en Juin ' indique l'US dans son communiqué.



Si Bing ne répond pas dans les délais, la Commission peut imposer des amendes allant jusqu'à 1 % du revenu annuel total ou du chiffre d'affaires mondial du prestataire et des sanctions périodiques allant jusqu'à 5 % du revenu journalier moyen ou du chiffre d'affaires annuel mondial du prestataire.



La Commission peut également infliger des amendes allant jusqu'à 1 % du revenu annuel total ou du chiffre d'affaires mondial du prestataire pour des informations incorrectes, incomplètes ou trompeuses en réponse à une demande d'information.





