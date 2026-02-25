 Aller au contenu principal
Microsoft Japon fait l'objet d'une perquisition pour violation présumée de la loi anti-monopole, selon une source
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de Microsoft Japon au paragraphe 2)

La Commission japonaise du commerce équitable a perquisitionné les bureaux de Microsoft Japon mercredi dans le cadre d'une enquête visant à déterminer si l'entreprise a abusivement empêché les clients de sa plateforme Azure d'utiliser des services de cloud concurrents, a déclaré à Reuters une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

Cette personne a refusé d'être identifiée car l'information n'est pas publique.

La FTC s'est refusée à tout commentaire.

Un porte-parole de Microsoft Japon a déclaré que l'entreprise "coopère pleinement avec la JFTC dans ses demandes".

La source a déclaré que les autorités de la concurrence japonaises demanderaient également des éclaircissements à la société mère de Microsoft aux États-Unis.

Microsoft Japon est soupçonné de fixer des conditions qui excluent effectivement d'autres services en limitant l'accès à des services populaires sur d'autres plateformes de cloud computing, a déclaré la source.

Les autorités de régulation en Grande-Bretagne, en Europe et aux États-Unis ont examiné séparément les pratiques de Microsoft MSFT.O et d'autres entreprises dans le domaine de l'informatique dématérialisée. Le mois dernier, l'organisme de la concurrence brésilien a ouvert une enquête administrative sur l'unité locale du géant du logiciel concernant ses services d'informatique en nuage.

