Microsoft: investit avec G42 dans un projet au Kenya

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un investissement d'un milliard de dollars au Kenya, en partenariat avec G42 (spécialiste de l'IA), dans le cadre d'une initiative du Ministère kenyan de l'Information, des Communications et de l'Économie Numérique.



L'investissement doit permettre la construction d'un centre de données écologique de pointe et de quatre autres piliers tels que le développement de modèles d'IA dans les langues locales et la formation aux compétences numériques en IA.



Une lettre d'intention sera signée lors de la visite d'État du Président kényan William Ruto aux États-Unis en fin de semaine.







