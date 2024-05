Microsoft : investissement record en France pour développer l'IA

(AOF) - Dans le cadre du Sommet Choose France, Microsoft a annoncé qu’il investira 4 milliards d’euros en France dans le développement d’une infrastructure cloud et IA, dans la formation à l’IA et l’accélération des startups françaises. Le groupe technologique américain affiche pour ambition de former 1 million de personnes et de soutenir 2 500 startups françaises d’ici 2027. Il s'agit de son investissement le plus important en France à ce jour.

Grâce à cet investissement, le pays sera doté d'une capacité allant jusqu'à 25 000 GPU de dernière génération d'ici fin 2025.

Microsoft agrandira ses sites existants dans les régions de Paris et de Marseille et ouvrira prochainement un nouveau site pour héberger des centres de données de nouvelle génération dans la région Grand Est, au sein de Mulhouse Alsace Agglomération.

La firme américaine couple ses investissements en capital à des investissements dans les énergies renouvelables. Elle a ainsi signé ses premiers PPA (Power Purchase Agreement ou contrat d'achat d'électricité long-terme signé de gré à gré), ce mois-ci et projette d'avoir environ 100 MW de nouveaux projets d'énergie renouvelable en ligne en France d'ici la fin de 2024.

L'engagement de Microsoft en matière de développement durable implique une couverture à 100 % en énergies renouvelables pour les opérations de l'entreprise, y compris ses centres de données, d'ici 2025, un impact positif en eau d'ici 2030, et une certification zéro déchet d'ici 2030.

