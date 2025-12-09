Microsoft investira plus de 5 milliards de dollars au Canada au cours des deux prochaines années

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a déclaré mardi qu'elle investirait plus de 7,5 milliards de dollars canadiens (5,42 milliards de dollars) au Canada au cours des deux prochaines années, alors que le géant de la technologie se concentre sur le développement de son infrastructure de cloud et d'IA.

(1 $ = 1,3841 dollar canadien)