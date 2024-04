Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: hausse de 20% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Microsoft a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en hausse de 20% à 21,9 milliards de dollars au titre de son troisième trimestre 2023-24, soit un BPA de 2,94 dollars, ainsi qu'un profit d'exploitation en croissance de 23% à 27,6 milliards.



Le chiffre d'affaires du géant informatique de Redmond (Etat du Washington) s'est établi à 61,9 milliards de dollars, en hausse de 17%, soutenu en particulier par la vigueur de ses activités de cloud dont les revenus ont augmenté de 23% à 35,1 milliards de dollars.



'Microsoft Copilot et la pile Copilot orchestrent une nouvelle ère de transformation par l'intelligence artificielle, générant de meilleurs résultats commerciaux dans tous les rôles et tous les secteurs d'activité', souligne son PDG Satya Nadella.





