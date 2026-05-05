Microsoft, Google et xAI vont permettre au gouvernement américain d'accéder en avant-première à des modèles d'IA à des fins de contrôles de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les risques pour la sécurité nationale au paragraphe 3)

Microsoft MSFT.O , Google (filiale d'Alphabet GOOGL.O ) et xAI, la société d'Elon Musk, accorderont au gouvernement américain un accès anticipé à de nouveaux modèles d'intelligence artificielle avant leur mise à disposition publique, afin de permettre la vérification des risques pour la sécurité nationale dans le cadre d'un nouvel accord.

Le Centre pour les normes et l'innovation en matière d'IA du ministère du Commerce a déclaré mardi que cet accord lui permettrait d'évaluer les modèles avant leur déploiement et de mener des recherches pour évaluer leurs capacités et les risques de sécurité.

Cet accord souligne les inquiétudes croissantes à Washington concernant les risques pour la sécurité nationale posés par les puissants systèmes d'IA. En s'assurant un accès anticipé à ces modèles de pointe, les responsables américains visent à identifier les menaces, allant des cyberattaques à l'utilisation abusive à des fins militaires, avant que ces outils ne soient largement déployés.

Le développement de systèmes d'IA avancés, notamment le Mythos d'Anthropic , a suscité ces dernières semaines un vif intérêt à l'échelle mondiale, y compris parmi les responsables américains et les entreprises américaines, en raison de leur capacité à donner des moyens considérables aux pirates informatiques.

« Une science de la mesure indépendante et rigoureuse est essentielle pour comprendre l'IA de pointe et ses implications en matière de sécurité nationale », a déclaré Chris Fall, directeur du CAISI, dans un communiqué.

Cette initiative s'appuie sur des accords conclus avec OpenAI et Anthropic en 2024 sous l'administration Biden, à l'époque où le CAISI était connu sous le nom de U.S. Artificial Intelligence Safety Institute.

Le CAISI, qui sert de centre principal du gouvernement pour les tests de modèles d'IA, a déclaré avoir déjà réalisé plus de 40 évaluations, y compris sur des modèles de pointe qui ne sont pas encore accessibles au public.

Les développeurs remettent fréquemment des versions de leurs modèles dont les mesures de sécurité ont été désactivées afin que le centre puisse détecter les risques pour la sécurité nationale, a précisé l'agence. Microsoft et xAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Google a refusé de commenter.

La semaine dernière, le Pentagone a déclaré avoir conclu des accords avec sept entreprises spécialisées dans l'IA afin de déployer leurs capacités avancées sur les réseaux classifiés du département de la Défense, dans le but d'élargir l'éventail des fournisseurs d'IA travaillant au sein de l'armée. L'annonce du Pentagone n'incluait pas Anthropic, qui est en conflit avec le Pentagone au sujet des garde-fous relatifs à l'utilisation militaire de ses outils d'IA.