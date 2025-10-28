Microsoft et OpenAI concluent un nouvel accord pour permettre à OpenAI de se restructurer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a déclaré mardi avoir conclu un accord avec OpenAI pour permettre au fabricant de ChatGPT de se restructurer en société d'utilité publique, à la suite de quoi Microsoft détiendrait une participation d'environ 135 milliards de dollars - ou 27% - dans la startup d'IA.