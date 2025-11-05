Microsoft et G42 annoncent une extension de la capacité des centres de données de 200 MW aux Émirats arabes unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O et la société G42 d'Abu Dhabi ont annoncé mercredi une expansion de 200 mégawatts de la capacité des centres de données aux Émirats arabes unis, dans le cadre d'un engagement d'investissement de plus de 15 milliards de dollars par le géant américain de la technologie dans le pays du Golfe.

L'expansion sera réalisée par Khazna Data Centers, une unité de G42, et devrait commencer à être mise en service avant la fin de l'année prochaine, ont déclaré les deux entreprises dans un communiqué commun, sans fournir d'autres détails.

Microsoft a déclaré cette semaine que son investissement dans les EAU atteindra 7,3 milliards de dollars entre 2023 et la fin de cette année, et 7,9 milliards de dollars supplémentaires sont prévus pour la période 2026-2029.

Elle a également annoncé que l'administration du président Donald Trump avait approuvé l'exportation de puces avancées de Nvidia NVDA.O pour ses centres de données dans le pays du Golfe, qui a dépensé des milliards de dollars pour devenir un centre mondial de l'IA.

Microsoft a investi 1,5 milliard de dollars l'année dernière pour prendre une participation minoritaire dans G42, qui est également soutenu par la société de capital-investissement Silver Lake, le fonds souverain d'Abou Dhabi Mubadala et le bureau familial de l'investisseur milliardaire Ray Dalio.

L'expansion fournira une infrastructure IA et cloud supplémentaire aux Émirats arabes unis, "renforçant les services cloud sécurisés, évolutifs et souverains de Microsoft Azure", ont déclaré les deux entreprises mercredi.