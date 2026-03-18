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Microsoft envisage une action en justice concernant l'accord de 50 milliards de dollars entre Amazon et OpenAI, selon le FT
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 06:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails du rapport)

Microsoft MSFT.O envisage une action en justice contre Amazon AMZN.O et OpenAI au sujet d'un accord de 50 milliards de dollars qui pourrait rompre le partenariat exclusif de Microsoft avec le fabricant de ChatGPT, a rapporté le Financial Times mercredi.

La question est de savoir si Amazon Web Services peut offrir le nouveau produit commercial d'OpenAI, appelé Frontier, sans violer l'accord qui exige que tout accès aux modèles de la start-up soit acheminé via la plateforme cloud Azure de Microsoft, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Microsoft, Amazon et OpenAI n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

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MICROSOFT
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