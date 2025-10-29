 Aller au contenu principal
Microsoft en baisse avant les résultats trimestriels ; l'IA en ligne de mire
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 17:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre -

** L'action Microsoft MSFT.O perd 0,9% mercredi, avant la publication de ses résultats trimestriels après la clôture du marché, alors que les investisseurs attendent des mises à jour sur la croissance tirée par l'IA et les dépenses dans le cloud.

** Les analystes prévoient un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 15% à 75,33 milliards de dollars, un BPA ajusté de 3,67 dollars contre 3,30 dollars il y a un an - données compilées par LSEG

** MSFT s'est récemment négocié à 33 fois les bénéfices attendus, juste au-dessus du PE moyen prévisionnel sur cinq ans, de 30

** L'action a augmenté d'environ 27% depuis le début de l'année, dépassant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 24% ** MSFT a annoncé un accord mardi pour restructurer le partenariat OpenAI - l'accord garantit un contrat Azure de 250 milliards de dollars, mais supprime les droits exclusifs de calcul; les investisseurs surveillent l'impact sur les dépenses d'investissement et les revenus futurs de l'IA

Valeurs associées

MICROSOFT
539,1631 USD NASDAQ -0,54%
NASDAQ Composite
23 973,80 Pts Index Ex +0,61%
