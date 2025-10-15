Microsoft échappe à l'enquête concurrence française alors que son rival annonce que sa plainte sera rejetée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Le géant américain de la technologie Microsoft MSFT.O semble sur le point d'éviter une enquête concurrence française sur ses activités de recherche parce que les régulateurs prévoient de rejeter une plainte déposée par Qwant, a déclaré mercredi le moteur de recherche rival français.

Qwant, qui s'appuie depuis toujours sur la plateforme Bing de Microsoft pour fournir des résultats de recherche et d'actualités, a déposé une plainte contre les pratiques de recherche de Microsoft auprès de l'autorité de régulation française au début de l'année. L'entreprise a déclaré mercredi qu'elle pourrait contester la décision de rejeter sa plainte devant un tribunal ou la porter devant d'autres autorités.

Qwant avait demandé à l'autorité de surveillance de prendre des mesures provisoires à l'encontre de Microsoft pendant qu'elle décidait s'il existait des motifs suffisants pour ouvrir une enquête.

Olivier Abecassis, directeur général de Qwant, a déclaré que les enquêteurs de l'autorité française avaient recommandé, lors d'une audience à huis clos en juin, de rejeter la demande d'injonction et la plainte de l'entreprise.

"Dans ce cas, nous n'aurons d'autre choix que de poursuivre toutes les voies légales disponibles pour protéger notre entreprise contre les abus flagrants de Microsoft, pour défendre nos droits et pour demander une indemnisation", a-t-il déclaré.

L'autorité de régulation française s'est refusée à tout commentaire. Elle devrait rendre sa décision dans les deux semaines à venir, bien que le calendrier puisse encore changer, selon des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Microsoft a déclaré que la plainte de Qwant n'était pas fondée.

"La plainte fait état d'une atteinte à la concurrence sur le marché de la recherche, qui est dominé par Google", a déclaré un porte-parole de Microsoft.

Selon Qwant, Microsoft impose à Qwant des restrictions d'exclusivité dans les résultats de recherche et la publicité, ce qui entrave la capacité de cette dernière à développer son propre moteur de recherche, et se favorise elle-même dans l'attribution de la publicité pour les recherches, selon la société française.

Microsoft est un acteur majeur dans le secteur de la syndication des moteurs de recherche, où il fournit des résultats de recherche à des rivaux européens plus petits tels que Qwant, Ecosia, DuckDuckGo et Lilo.