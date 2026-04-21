Microsoft doit faire face à un procès de 2,8 milliards de dollars au Royaume-Uni concernant les licences d'informatique dématérialisée

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(Ajout de la réponse de Microsoft au paragraphe 6)

Microsoft MSFT.O doit faire face à un procès de masse alléguant qu'il a surfacturé des milliers d'entreprises britanniques pour l'utilisation du logiciel Windows Server sur des services d'informatique en nuage fournis par Amazon, Google et Alibaba, a statué un tribunal de Londres mardi.

Maria Luisa Stasi, avocate spécialisée en droit de la concurrence, a engagé la procédure au nom de près de 60 000 entreprises qui utilisent Windows Server sur des plates-formes concurrentes d'informatique en nuage. Ses avocats ont précédemment déclaré que la plainte valait jusqu'à 2,1 milliards de livres (2,8 milliards de dollars).

Ils ont fait valoir lors d'une audience l'année dernière que les entreprises ont été surfacturées parce que Microsoft facture des prix de gros plus élevés pour Windows Server que pour les utilisateurs d'Azure, des coûts qui sont répercutés sur les clients et qui rendent Azure moins cher que AWS AMZN.O d'Amazon ou Google Cloud GOOGL.O .

Microsoft a déclaré que l'affaire Stasi ne présentait pas de méthode viable pour calculer les pertes alléguées et qu'elle devait être rejetée.

Mais le Tribunal d'appel de la concurrence de Londres a certifié que l'affaire allait être jugée, ce qui constitue une première étape dans la procédure.

Un porte-parole de Microsoft a déclaré que la société prévoyait de faire appel de la décision de mardi. "Nous contestons également les allégations sous-jacentes du représentant du groupe (Stasi), et la décision d'aujourd'hui ne constitue pas une décision définitive sur ces allégations", a déclaré le porte-parole.

Stasi a déclaré dans un communiqué que la décision était "un moment important pour les milliers d'organisations affectées par la conduite de Microsoft".

Lors de l'audition de l'année dernière, Microsoft a fait valoir que son modèle d'entreprise verticalement intégré - utilisant Windows Server comme intrant pour Azure tout en le concédant sous licence à ses rivaux - pouvait être bénéfique pour la concurrence.

Les régulateurs britanniques , européens et américains examinent séparément les pratiques de Microsoft et d'autres entreprises dans le domaine de l'informatique dématérialisée.

En juillet dernier, un groupe d'enquête de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré que les pratiques de Microsoft en matière de licences réduisaient la concurrence pour les services en nuage "en désavantageant matériellement AWS et Google".

Microsoft a déclaré à l'époque que le rapport n'avait pas tenu compte du fait que "le marché de l'informatique dématérialisée n'a jamais été aussi dynamique et concurrentiel".

Le mois dernier, la CMA a annoncé qu'elle allait à nouveau enquêter sur les pratiques de Microsoft en matière de licences logicielles sur le marché de l'informatique dématérialisée.